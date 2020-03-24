Taksilere korona önlemi: ''Tek-çift plaka uygulaması başlayabilir''

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, corona virüsü salgını nedeniyle tek-çift plaka sistemine geçilebileceğini söyledi.

Radyo Trafik’ konuşan Aksu, “Bir gün plakasının sonu tek olanlar bir gün çift olanlar çalışırsa hem esnafımızın bir kısmı evde kalarak ‘Evde Kal’ çağrısına uymuş olur, hem de diğer yarısı çalışmış olur. Bu konuyla alakalı Emniyet ve Valiliği'mize başvuruları yaptık, en kısa zamanda uygulayacağız“ dedi.

İstanbul'da 17 bin 395 tane ticari takside yaklaşık 52 bin tane çalışan olduğunu vurgulayan İTEO Başkanı, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ihtiyaçlarını ücretsiz taşıyabileceklerini ve sağlık sektörü çalışanlarını da ücretsiz taşıyabileceklerini duyurdu.

PLAKA VE ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI



Komisyoncu ve araç sahiplerinin şoförlerden belli miktarda ücretleri sabitleyip talepte bulunmaları konusuna da müdahale edeceklerini belirten Aksu, “Bizim sektörde bazı arkadaşlarımız kiracı, bazısı şoförlük yapıyor, kimisi de araç sahibi. Bu süreçte kimsenin kimseden belli bir rakam isteme şansı yok. Ulaşım oranı yüzde 9'a kadar düştü” dedi.

Taksici esnafına yönelik maddi destek beklediklerini belirten Aksu, “Oda olarak devletten talepte bulunduk. İnşallah taksici sektörü için de iyi bir destek paketi açıklanacak zaten bütün ödemelerde olduğu gibi bizim sektörde de ödemeler 3 ay ötelendi” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge daha!TAKSİLERE ÜCRETSİZ DEZENFEKTE

Hem Taksiciler Odası'nın hem de İBB'nin ücretsiz dezenfekte merkezleri olduğunu belirten Aksu, “Taksilerini dezenfekte etmek isteyenler gelirse, Selimiye'de ve Seyrantepe merkez binamızın önünde ücretsiz temizlik sağlıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 46 noktada taksi, dolmuş ve minibüsler ücretsiz dezenfekte ediliyor, biz de bunları duyurduk, buralara da gidip araçlarını dezenfekte etmeliler.” dedi.

MUAYENELERE ERTELEME İSTENDİ

Aksu ayrıca “Uyuşturucu ve sağlık testi ile alakalı taksicilerin sağlık kontrollerinin ertelenmesi konusunda emniyet güçlerimizle görüşmelerimiz oldu. Hastaneleri bu dönemde meşgul etmemek adına böyle bir talebimiz var, umarım bir erteleme yapılacak” dedi.