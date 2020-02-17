Taksim Meydanı'ndaki ''Kavuşma Durağı''na kaldırılma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak ‘Kavuşma Durağı' ismiyle bir yapı yerleştirmişti.

KALDIRILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Habertürk’ten Murat Bardakçı’nın haberine göre, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, bir toplantı düzenledi ve Kavuşma Durağı’nın kaldırılmasına karar verdi. Kurul, durağın kaldırılmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Aynı meydanda geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da ‘Dijital Gösterim Merkezi' adıyla çadır kurmuştu. Koruma kurulu aylardır meydanda olan çadır için de kaldırma kararı aldı.