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Taksim saldırısında 2 tutuklama daha

Taksim saldırısında 2 tutuklama daha
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İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI 

Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan  toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu. 

Etiketler taksim terör saldırısı
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