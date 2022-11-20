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Taksim'deki hain saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Taksim'deki hain saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
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İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti, teröristlerin bombalı saldırı öncesinde ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmalarını tespit etti.

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI
Sabah'ın haberine göre, Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'
Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ
Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Sabah

Etiketler taksim bombalı saldırı terör saldırısı whatsapp
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