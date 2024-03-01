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Talih kuşu yine devletin başına kondu: Şans oyunlarından devlete rekor gelir!

Talih kuşu yine devletin başına kondu: Şans oyunlarından devlete rekor gelir!
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CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, devlet şans oyunlarından elde ettiği gelirlerle ilgili verileri paylaştı.

Ekonomik krizle birlikte devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerin de hızla arttığına dikkat çeken Ateş, “2019 yılında 1 milyar 681 milyon lira olan gelir, 2023 yılında 28 milyar 401 milyona sıçradı. İktidardan ümidi kesen yurttaş; çareyi şans oyunlarında arıyor. Son dört yılda devletin şans oyunlarından elde ettiği gelir, 15 kattan fazla arttı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yılbaşındaki şans oyunları vergi oranlarının yarıya düşürülmesinin kumar alışkanlığını teşvik ettiğini ifade eden Ateş şöyle konuştu:

“Ekonomik buhrandan çaresiz kalan yurttaşlar çıkışı şans oyunlarında arıyor. Devletin şans oyunları vergi gelirleri kriz derinleştikçe rekor üzerine rekor kırıyor. Şans oyunları vergisinden devlet 2019’da 1 milyar 681 milyon lira, 2020 yılında 3 milyar 463 milyon lira, 2021 yılında ise 6 milyar 91 milyon lira gelir elde etmişti. 2022 yılında şans oyunları vergi geliri 10 milyar 300 milyona yükseldi."

Elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış yüzde 175 olduğunu belirten Ateş, "Talih Kuşu yurttaşların üzerinde döndü dolaştı, en son gelip devletin başına kondu. Şans oyunları iktidar eliyle kaynak yaratmak için teşvik ediliyor. Vatandaşın ikramiye umudu, bütçe açıklarına yama yapılıyor. Vatandaş bir ümit elindeki üç kuruşu da şans oyunlarına kaptırıyor. Toplumsal bunalım giderek katlanıyor. Vatandaş çaresizce şans oyunlarından medet umuyor" dedi.

 

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