Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma sürecinin uzatılacağı iddiasını ''Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok'' diyerek yalanladı.

Türkiye 3 haftalık tam kapanma sonrasında tam açılma olacak mı sorusuna yanıt ararken kritik bir açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma sürecinin uzatılacağı iddiasını "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" diyerek yalanladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

Oktay tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna da "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi.

GEÇEN SENE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VARDI

Geçtiğimiz sene 15-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak ancak 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği ya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir karar alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili bir karar açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.