  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı

Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili üyeyi zabıtaları çağırarak toplantı salonundan çıkarttırdı.

Bolu Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, başkan Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz” dedi.

Akbay’ın konuşmasını engelleyen Tanju Özcan, “Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz” diye konuştu. Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim“ dedi.  Ardından görevli zabıtalar eşliğinde AKP’li Meclis üyeleri meclis salonundan çıktı.

Etiketler Bolu Belediyesi Tanju Özcan zabıta ak partili üye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten yeni bomba: ''Araç alacaklara müjde''
Yerli otomobil TOGG'un Sedan'ında herkesi şaşırtan özellik
Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı
O sadece bir yarasa değil! Gökyüzünde görenler dönüp bir daha baktı
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
Erdoğan imzayı attı; 2 ilin sınırı değişti!
Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu
Cumhur İttifakı seçmeninden AK Parti'ye de MHP'ye de kötü haber
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor