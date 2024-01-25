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Tanju Özcan'a tehdit davasında karar çıktı

Tanju Özcan'a tehdit davasında karar çıktı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı süre verip “Seni bir daha uyarmam” diyerek tehdit eden emlakçı hakkında 2 ay 9 gün ev hapsi kararı verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, geçtiğimiz hafta bir emlak ofisindeki Arapça tabela kaldırtıldı. Emlak ofisinin sahibi M.M. ise olayın ardından Özcan’ı katıldığı CHP İl Başkanlığı’ndaki toplantı sonrası tehdit etti. M.M., Tanju Özcan’ı, “Benim Arapça tabelamı kaldırmışsın. Sana bugün itibarıyla 72 saat süre veriyorum. 72 saat içerisinde o tabela yerine yeniden gelmezse gereğini yapacağım. Seni bir daha uyarmam, sonucuna katlanırsın” sözleriyle tehdit etti.

ÖZCAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından Özcan, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.M., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası dün ‘tehdit’ suçlamasıyla Bolu 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan M.M., suçlamaları kabul etti.

ÖZCAN’IN AVUKATI ADLİ KONTROL TALEP ETTİ

Tanju Özcan’ın avukatı Yasin Karagöl de M.M.’nun emekli asker olması sebebiyle silahının olduğunu belirterek ‘adli kontrol’ tedbiri verilmesini istedi.

Bolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, M.M. hakkında, ‘Şüphelinin kendisine ait ateşli silahının olduğu, şüphelinin dosyaya yansıyan evrak göz önüne alındığında emekli astsubay olduğunun anlaşıldığı, bu haliyle şüphelinin iyi derecede ateşli silah kullanabileceğini kabul edilmesi gerektiği, şüphelinin söylediği sözleri gerçekleştirme yeteneğinin haiz olduğu anlaşıldığından’ ifadelerini kullanarak 2 Nisan 2024’e kadar ev hapsi kararı verilmesine hükmetti.

SİLAHINA EL KONULDU

M.M.’nun ruhsatlı silahına 31 Aralık 2024’e kadar el koyulmasına ve Özcan’a 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi.

Etiketler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tehdit davası
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