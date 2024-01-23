Tapuda ''3 boyutlu'' dönem başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan değişikliğe göre gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ve tapu süreçlerinde 3 boyutlu döneme geçilecek.

Gayrimenkul alım-satımında yeni döneme geçiliyor. Yeni uygulama Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olacak.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yeni döneme geçti. 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulacak.

BİRÇOK FARKLI AMAÇLA DA KULLANILABİLECEK

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Proje ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek. Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

3 boyutlu sistem ile tapudan adrese, adresten tapuya kolayca erişim sağlanabileceğini ifade eden Özelmacıklı, “MAKS sistemindeki bütün adres, kişi ve numaratör bilgilerinin de TAKBİS’teki mülkiyet bilgileri ile entegre hale gelmesiyle birlikte belediye, tapu ve kadastroya ait dijital verileri bizlere çok farklı imkanlar sağlayacak. Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bu sistemlere erişim imkanlarına bir an önce kavuşmayı arzu ediyoruz” dedi.