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  3. 23 Şubat 2020 15:22

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

Adana’da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Tevratlar incelenmek üzere müzeye gönderildi.

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.

İHA

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