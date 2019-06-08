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  3. 08 Haziran 2019 17:50

Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 5'i ağır 35 yaralı

Diyarbakır'da tarım işçilerini taşuyan kamyonet kaza yaptı. Devrilen kamyonette 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bismil ilçesinde meydana geldi. Tepe Mahallesi'nden Bismil'e giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır ve Bismil'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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