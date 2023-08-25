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Tarımsal destekleme ödemesi hesaplarda

Tarımsal destekleme ödemesi hesaplarda
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

Etiketler tarımsal destekleme ödemesi tarımsal destek ödemesi tarımsal destek ödeme bakan
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