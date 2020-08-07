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  3. 07 Ağustos 2020 17:27

Tartıştığı kadını öldürüp, kendini polise ihbar etti

Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanka Sokak üzerinde gerçekleşen olayda bir kişi, tartıştığı Tacikistan uyruklu kadını öldürüp polise kendini ihbar etti.

Tartıştığı kadını öldürüp, kendini polise ihbar etti
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İstanbul Fatih'te tartıştığı kadını öldüren kişi teslim oldu.

Olay, dün 15.20 sıralarında Aksaray Mahallesi Küçüklanka Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tacikistan Uyruklu Makhfırat Ashurova (41) adlı kadın ile Selamettin Ç.(57) arasında tartışma başladı.

Tartışma sırasında Selamettin Ç. tabanca ile Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova'yı öldürdü. Olayın ardından Selamettin Ç. polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay yerine giden Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplere teslim olan Selamettin Ç. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hayatını kaybeden Makhfırat Ashurova'nın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şubeye getirilen şüphelinin ifadesinde, yıllardır arkadaş olarak görüştüğü Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova'nın kendisini tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiğini söylediği belirtildi.

Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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cinayet , polis , kadın , ihbar
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