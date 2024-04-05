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Tatil yolunda korkunç kaza: 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

Tatil yolunda korkunç kaza: 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil ile İ.H. Y. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru B.A. ile eşi H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları T.A. ve U.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Bayram tatili için yola çıktılar

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Etiketler Şanlıurfa trafik kazası tatil kamyon
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