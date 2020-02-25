Tavan camından içeri girdi o halde kilometrelerce gitti

Muğla'da motosiklete arkadan çarpan Burak Hoplar kaza sırasında otomobilinin tavan camından içeri düşen Ümmü Yeşil Tatlı’yı hastaneye götürmek yerine aracıyla birlikte terk etti. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı.

Muğla'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın, sunroof olarak bilinen tavan camından otomobil içine düştü. Sürücü, yaralı kadınla 6 kilometre gitti, otomobille kadını bırakıp kaçtı. İki çocuk annesi kadın öldü. Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Ortaca ilçesinde meydana geldi.

SANAYİYE BIRAKTI

Ortaca-Dalyan yolunun Okçular mevkiinde, Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41) kullandığı motosiklete Burak Hoplar (27) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç kadın, tavan camından otomobilin içine düştü. Sürücü otomobil içinde yaralı kadınla 6 kilometre gitti, daha sonra Sanayi Sitesi'nde otomobili bırakarak kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 ve jandarma ekipleri gönderildi. Kaza yerinde ekipler ve yakınları yaklaşık 1 saat yaralı olduğu düşünülen kadını aradı.

AĞIR YARALI BULUNDU

Ümmü Yeşil Tatlı daha sonra Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş haldeki otomobil içinde ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Tatlı kurtarılamadı. Firar eden otomobil sürücüsü Burak Hoplar, dün sabaha karşı Ortaca ilçe merkezinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ümmü Yeşil Tatlı evli ve iki çocuk annesiydi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞ

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Burak Hoplar sevk edildiği adliyede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ümmü Yeşil Tatlı'nın cenazesi Ortaca'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, Burak Hoplar'a tepki göstererek, "Bu resmen cinayet. Sanayiye bırakacağına hastaneye götürseydi belki kurtarılırdı" dediler.