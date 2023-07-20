Tayland'a tatile giden 2 Türk turist kahraman ilan edildi

Tayland’ın Pattaya şehrinde Kamboçyalı bir kadına sevgilisinin şiddet uyguladığını gören 2 Türk turist kadına yardımcı oldu.

Tayland’ın Pattaya şehrinde gece saat 02.00 sularında Pattaya Klang Yolu üzerinde Kamboçyalı bir adamın sevgilisine şiddet uyguluyordu.

TV100'den Tuğçenur Acar'ın aktardığı habere göre bunu gören Türk turistler duruma anında müdahale etti. 33 yaşındaki Volkan ve 23 yaşındaki İbrahim Gökhan Bostan hafif şekilde yaralanırken, Kamboçyalı 36 yaşındaki Sopin Ran'ın yüzünde gözle görülür şekilde morluklar oluştu. Olay yerine anında polisler çağrıldı.

The Pattaya News'in bildirdiğine göre, altı kişinin tamamı sorgulanmak üzere Pattaya Polis Karakoluna götürüldü. Ran sorgusunda kız arkadaşıyla sözlü bir tartışma yaşadığını itiraf etti. Pattaya Klang Yolu boyunca motosikletiyle kız arkadaşını takip ettiğini söyleyen Ran, kaçmasını durdurmak için ona çarptığını söyledi. Aniden motosikletleriyle oradan geçen iki Türk erkeğinin ona saldırmak için atladığını söyleyen Ran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.