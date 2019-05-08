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  3. 08 Mayıs 2019 17:49

Tayvan'da ''Çin'le iş birliği yapmak'' vatana ihanet sayılacak

Ceza Kanunu'nda söz konusu suçu tanımlayan maddeye 'Çin, Hong Kong ve Makao ile gizli iş birliği' ibaresi de eklendi. Bu ülkelerle gizli iş birliği yapan kişiler vatana ihanet etmiş sayılacak.

Tayvan'da ''Çin'le iş birliği yapmak'' vatana ihanet sayılacak
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Tayvan'da "vatana ihanet" suçunun kapsamı, Çin ve özel  yönetim bölgeleri Hong Kong ve Makao ile gizli iş birliği yapmayı içerecek  şekilde genişletildi. 

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre Yasama Meclisi, Ceza  Kanunu'nda yaptığı değişiklikle "vatana ihanet" suçunu tanımlayan "düşman bir  devletle gizli iş birliği yapmak" ifadesine "Çin ana karası ve Hong Kong ile  Makao özel yönetim bölgeleriyle gizli iş birliğini" de ekledi.

Tayvan'ın kabul ettiği Çin Cumhuriyeti Anayasası'nda Çin yabancı bir  ülke kabul edilmediğinden ana kara ve özel yönetim bölgeleri "düşman devlet"  statüsünde değerlendirilemiyordu. Değişiklik, bu belirsizliği ortadan kaldırarak  bu konudaki yargılamaların önünü açıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek  (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912’de kurulan "Çin  Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan  etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından  bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk  Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir  kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi,  bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri  sürüyor.

AA

tayvan , işbirliği , çin
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