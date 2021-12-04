TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na istifa çağrısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda delegeler Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi. Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Birlik Başkanı Feyzioğlu'nu istifaya davet etti.

TBB’nin 36. Genel Kurulu, Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ve mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun aday olduğu kongrede, çoklu bora yasası yapılan değişiklikle Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının delege sayısının azaltılması sonucu Anadolu barolarından gelen delegelerinin oyu yeni TBB Başkanını belirleyecek. İki gün sürecek genel kurulda yarın seçim yapılacak.

''GÖREVDEN AFFINIZI RİCA EDİYORUM”

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nın “çoklu baro yasası eyleminde yanlış yaptığını” açıkladığı konuşmasının ardından delegelere söz verildi. Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Birlik Başkanı Feyzioğlu’nun “çoklu baro yasası” protestosunda Eskişehir Yolu üzerindeki baro başkanlarının yanına geç geldiği için dilediği özrü hatırlatarak, “Ben özrünüzü kabul ediyorum ve bu görevden affınızı rica ediyorum” dedi.

“İLK GENEL KURUL, SON GENEL KURUL OLACAK”

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, genel kurulda ilk kez ikinci bir baronun olduğunu söyleyerek, “Bu yeni çıkan yasa ile yapılmış ilk genel kurul. Bu yeni düzenle yapılmış son genel kurul olacaktır. Temsiliyetteki adaletsizlik üç yıl sonraya taşınmayacaktır. Size güvenerek söylüyorum, kendime değil” diye konuştu. Durakoğlu, 12 baro ile olağanüstü genel kurulu çağırdıklarını hatırlatarak, “Toplamam dedi, yeni bir yasa çıktı sonra 10 baro yetmez 25 baro olacak dedi. Yeni bir yasa çıktı seçim yapamazsın olağanüstü genel kurulda dedi” diye “çoklu baro yasasıyla” yapılan değişikliklere tepki gösterdi.

Durakoğlu, Birlik Başkanı Feyzioğlu’nun “çoklu baro yasasının” geri çekilmesi için heyet kurduğunu ve bu heyetin partilerle görüştükten sonra AKP grup başkanvekillerinin yasaya ilişkin “Biz baro başkanlarının görüşünü aldık” dediğini anımsatarak, “Siz bir birlik başkanının baro başkanına tuzak kurduğuna tanık olabilir misiniz?” diye sordu.

''BİZ MAJESTELERİNİN AVUKATLARI OLAMAYIZ''

Durakoğlu, Birlik Başkanı Feyzioğlu’nun değişmesi gerektiğini ifade ederek, “Yarın eğer bu salondan bir değişimi yaratmadan çıkarsak, 35 yıldır gördüğüm itibarsızlaştırma çalışmalarını tescil etmiş olacağız. Biz majestelerinin avukatları olamayız” dedi.

ANKA