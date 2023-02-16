TBB Başkanı Sağkan'dan depremlere ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Binaların yıkılmasındaki müteahhit, yapı denetim firmaları ve imara ilişkin yapılan yanlışlara imza atan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Diyarbakır Barosu'nu ziyaret eden TBB Başkanı Erinç Sağkan, Baro Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sağkan, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 3, ülke genelinde ise 100 meslektaşlarının depremde hayatını kaybettiğini anlattı.

TBB ve ülkedeki baroların, depremin yaşandığı ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile yardım faaliyetlerinde etkin görev aldığını kaydeden Sağkan, "Aynı zamanda sorgulamak, yanlışları ortaya koymak ve hukuki sürecin etkin şekilde işleyerek tüm sorumluların tespit edilip cezalandırılması için de çalışma yürütmek biz hukuk örgütlerinin en önemli görevleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Sağkan, "TBB ve barolar olarak binaların yıkılmasındaki müteahhit, yapı denetim firmaları ve imara ilişkin yapılan yanlışlara imza atan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini de etkin şekilde takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Eren de sosyal medyaya yer alan, merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin enkazında hayatını kaybeden avukat Serhan Özdemir'in binanın altındaki iş yerlerine kolon kestikleri gerekçesiyle dava açtığı iddialarına ilişkin, "Özdemir'in bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu bir suç duyurusu ya da bu konuda görülen bir dava yok" dedi.