TBB'de Metin Feyzioğlu'nun ilk rakibi belli oldu
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, önümüzdeki ay gerçekleşecek Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde Metin Feyzioğlu’nun karşısında aday olacağını duyurdu.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinde mevcut başkan Metin Feyzioğlu'nun rakibi olacağını açıkladı.
Sağkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB’yi yeniden var etmek için 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda Birlik başkanlığına adaylığımı, tüm kamuoyuna büyük bir heyecan ve saygı ile bildiririm."
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