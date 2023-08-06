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TBMM, Akbelen için olağanüstü toplanıyor

TBMM, Akbelen için olağanüstü toplanıyor
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TBMM, 8 Ağustos Salı günü, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'de yaşanan çevre katliamını görüşmek için olağanüstü toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın iştirakı YK Enerji'nin yaptığı çevre katliamını görüşmek için CHP'nin çağrısıyla olağanüstü toplanacak.

Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek. 

TBMM, peş peşe yapılan vergi zamları için 25 Temmuz'da da olağanüstü toplanmış ancak CHP'nin genel görüşme önerisi kabul edilmemişti. 

 

Etiketler akbelen ormanı akbelen olağanüstü tbmm meclis toplantı
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