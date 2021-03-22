  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TBMM bahçesine düşen yıldırıma ilişkin açıklama

TBMM bahçesine düşen yıldırıma ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine düşen yıldırımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Meclis bahçesine yıldırım düşmesi sonucunda zarar gören ağacın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yaşamına devam ettiğini belirtti. Pakdemirli paylaşımında, “TBMM bahçesine düşen yıldırımda zarar gören asırlık doğu çınarı, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle yaşamına devam ediyor. Geleceğe nefes olan arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler yıldırım bakan pakdemirli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan 12 saattir beklenen açıklama geldi
''Bahçeli’den şüpheleniyorum''
Erol Bulut'un kredisi bitti
İstanbul'da dolu yağdı, gündüz geceye döndü!
Bir anda uçan Dolar, Euro ve altında dalgalanma sürüyor
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Adana'da ilginç olay! 15 gündür gökten yumurta yağıyor
Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?
Merkez Bankası Başkanı neden değişti? AK Partili Canikli açıkladı
İstanbul ilçe ilçe kızardı! İşte ilçelere göre vaka yoğunluğu