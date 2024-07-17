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TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, oturuma ara verildi

TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, oturuma ara verildi
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Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'na Karaca'nın koltuğunda rahatsızlanması nedeniyle ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.

Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı meclis TBMM
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