TBMM'de kabul edildi! İzmir depremi için araştırma komisyonu kuruluyor

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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonucunda yapılan oylamada Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Araştırma Komisyonu beş partinin oy birliği ile kabul edildi.
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