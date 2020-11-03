TBMM'de kabul edildi! İzmir depremi için araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonucunda yapılan oylamada Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Araştırma Komisyonu beş partinin oy birliği ile kabul edildi.