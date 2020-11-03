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  3. 03 Kasım 2020 19:40

TBMM'de kabul edildi! İzmir depremi için araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, İzmir depremi için araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

TBMM'de kabul edildi! İzmir depremi için araştırma komisyonu kuruluyor
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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonucunda yapılan oylamada Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Araştırma Komisyonu beş partinin oy birliği ile kabul edildi.

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