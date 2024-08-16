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TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı

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TBMM, muhalefet partilerinin çağrısıyla AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği 'yok hükmünde' kararını değerlendirmek için toplandı. Ancak oturum gergin başladı ve milletvekilleri arasında yumruklaşmalar yaşandı.

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısıyla AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği 'yok hükmünde' kararını değerlendirmek için toplandı.

Muhalefet partilerinin ortak dilekçesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Oturum öncesi yoklamada AK Partili milletvekillerinin sıraları boş kaldı. Yeter sayısına ulaşılmasıyla oturum başladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün yaptığı açıklamada "Biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz" demişti. 

Tartışma çıktı, oturuma ara verildi

Öte yandan TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüye gelerek "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi.

TİP'li Ahmet Şık'ın AK Partili milletvekillerine yönelik ifadelerinin ardından milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı

Etiketler can atalay Can Atalay TBMM meclis özel oturum ak parti
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