Tedaviyi reddeden yakınları, akıma kapılan adamı hastane bahçesine gömmek istedi

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan adamın yakınları tedaviyi reddedip hastane bahçesine gömmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Elektrik akımına kapılan Yusran K. (33) yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil servisi getirilen Yusran K.'ya müdahale edilirken, yakınları karşı çıktı. K.'nın vucudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vucuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.

HASTANE BAHÇESİNDE ÇUKUR KAZDILAR

Sedyeyle dışarıya çıkarılan K., yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı. K. ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.