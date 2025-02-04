Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Kara Harp Okulu'nun resmi mezuniyet töreninde kılıçlarını çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmenin 1 oyla ihracına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu’nun karar gerekçesi açıklandı.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attıkları için ihraç edilen beş teğmenle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu kararının gerekçesi tebliğ edildi.

Kararın gerekçesinde teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarının millet nezdinde zedelendiği ifade edildi.