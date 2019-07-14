Tek böbrekle şeytani plan ! Kendisini ihbar etti...

İstanbul'da yasadışı böbrek nakli yapmak için anlaştıkları kişileri doladıran birşebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda, biri Ürdünlü 3 kişilik bir şebekeyle böbrek nakli yaptırmaya çalışan Lübnanlı bir kadın gözaltına alındı. “Böbreğimi satıyorum” diye ilan veren ancak tek böbreği olduğu ortaya çıkan Ürdünlü şüphelinin böbreğinin birisini daha önce İsrailli bir hastaya sattığı, kapora aldığı ikinci böbreğinin nakli öncesinde ise kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı uyruklu şahıslara Türkiye de böbrek nakli gerçekleştiren bir şebekenin varlığına dair duyumlar alınca şebekeyi ortaya çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin Ürdünlü Odai Ahmad H.’nin (29) Lübnanlı Gonwa S.’isimliir kadına böbreğini İstanbul'da bir hastanede nakledeceği bilgisi üzerine, tespit edilen şebeke ile böbreğini satan ve alan ikili takibe alındı.

YAKALANDI

Kimlik ve adres tespitlerinin ardında Ürdünlü Odai Ahmad H.ile Lübnanlı Gonwa S. ve kendilerine tercümanlık yapan Ammar A. (21) ve böbrek şebekesi üyesi Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şahıslardan, böbreğini para karşılığında Lübnanlı bir kadına nakilde anlaşan Ürdünlü Odai Ahmad H.’nin dolandırıcılık peşinde olduğu ortaya çıkarıldı.Dolandırıcılığı ortaya çıkaran polisin tespitine göre, böbreğinin birisini daha önce para karşılığı İsrailli bir hastaya satan Ürdünlü Odai Ahmad H. nin bu nakil işlemi sırasında kaçak böbrek naklinin nasıl yapıldığını öğrendiği ve ikinci böbreğini satıyor gözükerek dolandırıcılık planı yaptığı tespit edildi.

Plan gereği, "Böbreğimi satıyorum” diye sosyal medya üzerinden Arapça ilan veren Odai Ahmad H.nin ilanını gören ve şebeke üyesi olan bir aracı, 29 yaşındaki böbrek hastası Lübnanlı Gonwa S.isimli kadını arayarak bilgi verdi. Şebeke üyesi aracının temaslarının ardından böbreği almak isteyen Lübnan uyruklu Gonwa S. nakil için İstanbul’a çağırıldı..

Tek böbreği olan Odai Ahmet S., şebeke üyelerinin aracılığıyla Lübnan’lı kadınla buluşarak Türkiye’de böbrek nakli için yapılması gerekenleri anlattı. Nakil öncesinde kapora isteyen Ürdünlü ve şebekesi Türkiye’de nakil için akraba olmak gerektiğini aksi halde “Organ Nakil Komisyonuna” girmeleri gerektiğini söyledi.

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Komisyonun organ satışı şüphesinde bu duruma izin vermeyeceğini söyleyerek, “Ben evliyim, eşimin pasaportu yanımda, senin fotoğrafını onunkiyle değiştirelim. Bu durumda eş görünür ve sorun yaşamayız” dedi. İkna edilen Lübnanlı böbrek hastası kadının onayıyla hazırladıkları sahte evrakla 50 bin dolar karşılığı İstanbul’da bir hastaneyle anlaşma yaptığı gözüken şebeke, nakli yaptıracak olan Lübnanlı kadından kalır ayı aldıktan sonra, tek böbreği olduğu için nakil yaptıramayacak olan Odai Ahmad H.,yi polise ihbar etti. Kendi bilgi ve rızasıyla gerçekleşen ihbar oyununda kendisini mağdur göstererek kurtulacağını düşünen Ürdünlü Ahmad H.nin planı tutmadı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri sonrasında, . böbrek satışı için kapora alıp ardından hbar yaptıraran Ürdünlünün dolandırıcılık planı sorguda çökertildi. Şüpheliler Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. "Organ Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandıcılık" suçlamasıyla adliyeye gönderilen Ürdünlü Odai Ahmad H. tutuklandı. Gonwa S. ve Ammar A. sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresine gönderildi. Diğer şüpheli Mehmet A. hakkında adli kontrol kararı verildi.