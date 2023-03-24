Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş milletvekili aday adayı oldu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için gelişmeler yakından takip edilirken milletvekili aday adaylığı başvuruları da devam ederken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aybaş yaptığı açıklamada "Türkiye İşçi Partisi, Ankara milletvekili aday adayı olarak, yurdumun insanına hizmet edebilmek için mücadeleye gireceğim. Ben sizin adınıza o meclise girip, hepsine yirmi yılın hesabını çatır çatır soracağım. İnsanlar rahatça yaşamına müdahale edilmeden, emeğinin karşılığını alarak, özgürce yaşasın istiyorum" dedi.