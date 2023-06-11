  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tekirdağ'da korkunç olay: Çay isteyip dehşet saçtı

Tekirdağ'da korkunç olay: Çay isteyip dehşet saçtı

Tekirdağ'da korkunç olay: Çay isteyip dehşet saçtı
Güncelleme:

Tekirdağ'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan mesire yeri işletmecisini silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi Güneşkaya piknik alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Güneşkaya piknik alanına giderek buradaki işletmede çay isteyen Ufuk A., iddiaya göre işletme sahibi Muzaffer Malkoç’un (52) eşine “Kocanı vurmaya geldim, onu vuracağım" dedi.

İşletmecinin eşi K.M. panikle ofisteki silahı almaya giderken, Ufuk A. bu sırada içeri girip Muzaffer Malkoç’u silahla vurdu. Yaşanan arbedede Ufuk A. da vurularak yaralandı. 2 çocuk babası Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayet zanlısı Ufuk A.'nın Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildiği ve burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Muzaffer Malkoç ve Ufuk A. arasında geçmişe dayalı husumet olduğu iddia edildi. Saray Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Etiketler dehşet tekirdağ çay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Peş peşe depremler! Erzurum beşik gibi sallandı
Beşiktaş'ta sürpriz istifa!
Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Kutu açılış videosuyla tanınmıştı: ''Tablet Reis'' tarzını değiştirdi
MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu
Canlı yayında rakam verildi: ''Asgari ücret zammı şu anda belli''
Son tarih 1 Temmuz: E-fatura dönemi başlıyor
Adana'da korkutan deprem