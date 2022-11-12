Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Yunanistan'dan yola çıkan ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarından yükü boşaltmak için limana yanaşırken karaya oturan yük gemisi, 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yunanistan'dan yola çıkarak, Tekirdağ Limanı'na yük boşaltmak için yanaşırken dün karaya oturan, 190 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı ve 'Pangeo' isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince 6 saat süren çalışmayla dev gemi kurtarıldı. Marmara Denizi Tekirdağ açıklarına demirlenen geminin yükü, başka gemiye aktarıldı.

DHA