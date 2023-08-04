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TEM otoyolunda bu aracı gören dönüp bir daha bakt

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TEM Otoyolu’nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 34 TJL 06 plakalı ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. Kişinin arada hava almak için bagaj kapağını açıp kapattığı görüldü. Ayrıca arka koltukta iki kişinin oturduğu ve bir kişiye daha yer olduğu fark edildi. Yaşanan ilginç yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler ticari taksi bagaj bagajda yolculuk taksi
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