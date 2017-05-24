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  3. 24 Mayıs 2017 16:31

TEM'in Ankara yönü 22 gün kapalı olacak

TEM otoyolunun Bolu kesimi Ankara yönü 22 gün boyunca kapalı olacak.

TEM'in Ankara yönü 22 gün kapalı olacak
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TEM otoyolunun Bolu kesimi İstanbul-Ankara istikametinin, köprü derz çalışması nedeniyle yarından itibaren 22 gün ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası köprü derz yenilemesi işinin gerçekleştirileceği belirtildi. İstanbul-Ankara istikametinin taşıt ulaşımına kapatılarak, trafik akışının Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 25 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yolun ulaşıma kapatılacağı kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlanacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

DHA

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