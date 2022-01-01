Tepkiler çığ gibi! Bakan ''güvenlik için'' demişti, nedeni bugün belli oldu

Bundan 5 yıl önce 2017 yılında İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprülere kurulan ve dönemin bakanı tarafından "Güvenlik için yapıldı" denilen plaka tanıma sisteminin köprülerden çift yönlü olarak ücret alınması nedeniyle yapıldığı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da bugünden itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sadece Avrupa-Asya yönünde değil Asya-Avrupa yönünde de ücret alınmasını sağlayacak olan sistem 2017'de yılında kurulmuştu. O dönem köprüyü kullanan araç sahiplerinin hem gidişte hem de dönüşte para ödeyeceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 21 Ekim 2017'de televizyonda katıldığı bir canlı yayında iddiaları yalanlamıştı.

Arslan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir." demişti.