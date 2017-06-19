''Terörist'' diye dövülen kişiler bakın kim çıktı

Van’ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp şiddet gören üç kişinin, mantar toplamak için Artos dağına giden vatandaşlar oldukları ortaya çıktı. Üç akrabayı alıkoyup mağarada tutan PKK’lı teröristlerin, mantar toplayanların aracıyla karakola saldırdığı anlaşıldı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre saldırının ardından PKK’lı teröristler tarafından bırakılan üç akraba, alıkonduklarını haber vermek için Emniyet’e giderken gözaltına alındı. İddiaya göre yolda ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde dövülerek, dayak yemiş haldeki fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Beş gün sonunda üç akraba ve arkadaşları, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Van’da esnaflık yapan 32 yaşındaki Abdulselam Arslan 9 Haziran’da Gevaş’ın Artos dağında mantar toplamak üzere arkadaşının aracını aldı. Geziye 53 yaşındaki dayısı Cemal Arslan, 48 yaşındaki akrabası Halil Arslan ile 29 yaşındaki kayınbiraderi Nejdet Beysüm’ü davet etti. Dört akraba, Artos dağının arka tarafındaki yaylada mantar topladıktan sonra, saat 12.00’de geri döndü. Dere yatağında araçla ilerledikleri sırada ellerinde silah bulunan iki PKK’lı tarafından önleri kesildi. Araçtan indirilen dört akraba, dere yatağı boyunca yaklaşık 500 metre yürütüldü. Kimliklerine ve cep telefonlarına el konulan dört akraba bir mağaraya götürüldü. Başlarına silahlı nöbetçi konulan dört akraba dokuz saat boyunca tutuldu.

'KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIK'

Havanın kararması üzerine mağaradan çıkarılan dört akrabaya “Bu yolu takip edin, yolda arabanızı bulursunuz” denildi. Araçlarının saldırıya karıştığını bilmeyen dört kişi, Gevaş’a doğru yola çıktı. İlçede Beysüm’ü araçtan indiren diğer üç kişi, durumu bildirmek üzere gittikleri Emniyet’e 800 metre kala gözaltına alındı. Abdulselam Arslan, ifadesinde “Esnaf olduğumuzu ve karakola müracaata geldiğimizi beyan etmemize rağmen bizleri yere yatırıp yarım saat kadar darp ve hakaret ettiler. Daha sonra Gevaş Emniyet Amirliği’nde de kötü muameleye maruz kaldık” dedi.

Halil Arslan da “Kesinlikle Gevaş Emniyet Müdürlüğü’ne örgüt mensuplarının bizim bindiğimiz araçla eylem yaptıklarını bilmiyorduk. Haberimiz olmadı. Yaşadığımız süreci anlatmak için Emniyet’e gittik” dedi. Dört köylü, 14 Haziran’da “silahlı örgüt üyeliği” suçundan adli kontrolle serbest bırakılmaları kaydıyla Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Daha sonra 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Avukat Servet Haznedar, işkence ve kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.