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  3. 30 Temmuz 2017 11:28

Teröristlere bomba yağdı ! Zap ve Metina'ya operasyon

TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 3silah mevzii, 2 mağara imha edildi. 3 terört de öldürüldü.

Teröristlere bomba yağdı ! Zap ve Metina'ya operasyon
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TSK'dan yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğ, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkizi hale getirildiği belirtildi.

 

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