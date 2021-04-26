Yaklaşık 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Thodex CEO'su Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştıklarını ifade eden Eslem Sena Nur, "Bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Ben de halktan biriyim ben de onlardan biriyim ben de o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı.

Eslam Sena Nur, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Fatih Özer hakkında ilginç ifadeler kullanan Nur, "Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştık arkadaşlığımız sonra ilişkiye dönüştü. Kendisi çok kıskançtı, bu yüzden ayrıldık. Ama şu an mağdur olan bir sürü insan var ve asla geri dönmem. İnsanlar elinde sermaye olduğu zaman böyle şeylere yatırım yapar.’’ dedi.

Nur, sözlerine şöyle devam etti;

‘’İnsan bu tarz işlere girdiği zaman önce güven arıyor. Faruk Fatih Özer de gerçekten insanların güvenini kazanmıştı. Hatta birkaç ünlü ismi de reklamlara çıkarmıştı. Bu yüzden güven kazandı.

Bizim insanlarımız bu güveni görünce paralarını katlamak için bu işe başvuruyorlar. bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Ben de halktan biriyim ben de onlardan biriyim ben de o mağdurlardan biri olabilirdim."

Eslem Sena Nur, Faruk Fatih Özer'in yazılım ile ilgilendiğini ve sürekli yurt dışına gidip geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir işe geçeceğini tahmin bile edemezdim. Ben tek başına yapacağını düşünmüyorum bir piyon vardır ve piyonunu arkasında vezir vardır. Bu kişilerin kim olduğunu inanın bilmiyorum. Sadece yurt dışında ve Türkiye'de Anadolu yakasında 2 tane yazılım şirketi vardı, hep onlar ile ilgileniyordu."