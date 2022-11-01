  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Thodex'in kurucusu hakim karşısına çıktı

Thodex'in kurucusu hakim karşısına çıktı

Thodex'in kurucusu hakim karşısına çıktı
Güncelleme:

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi. Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

Etiketler thodex dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor
TOGG'un anahtarı ilk kez ortaya çıktı
Emekli promosyon ödemeleri güncelledi! Bu rakamın altında promosyon verilemeyecek
Kılıçdaroğlu ''İşte ispatladım'' diyerek seslendi: ''Şerefin varsa istifa edersin''
12 Kasım'da saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek
Eda Ece'nin çocukluk fotoğrafı şaşırttı! Meğer ünlü derginin kapak yüzü olmuş
İstanbul güne sisle uyandı: Vapur seferleri iptal!
''Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?'' anketinden sürpriz sonuçlar
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan ''faiz'' isyanı
CHP'li vekil tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımını sildi