Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi.
Thodex'in kurucsu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un iade kararının ardından bu sabah İstanbul'a getirildi.
Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.
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