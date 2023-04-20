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Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi

Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi
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Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi.

Thodex'in kurucsu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un iade kararının ardından bu sabah İstanbul'a getirildi.

Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.

Etiketler Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer thodex
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