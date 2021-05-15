Thodex'in kurucusu yolun sonuna geldi

TRT Haber, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanmasının an meselesi olduğunu duyurdu. Söz konusu haberin, bir süre sonra yayından kaldırılması dikkat çekti.

Kripto para borsası vurgunuyla yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı belirtilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirtilen Özer'e yönelik operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü.

Özer'i yakalamak için başlatılan operasyonun başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ettiği ifade ediliyor.

Habere göre üst düzey emniyet kaynakları, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı yönünde bilgi verdi.

48 SAATTE İADE EDİLECEK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

HABER YAYINDAN KALDIRILDI

TRT Haber, söz konusu haberi birkaç saat sonra kaldırdı. İlgili haber linkine sitede ulaşılamıyor.