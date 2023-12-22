THY duyurdu: 41 sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları, cumartesi günü beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı toplam 41 seferini iptal etti.
Cumartesi günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 41 seferi iptal oldu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında; 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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