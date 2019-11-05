THY İBB heyetini uçağa almadı iddiası !

Belgrad Belediyesi'nin düzenlediği belediyecilik fuarına katılmak üzere resmi davetli olarak Sırbistan'a gitmek isteyen İBB heyeti, geç kaldıkları gerekçesiyle THY uçağına alınmadı. Geç kaldıklarını yalanlayan İBB heyeti ise havalimanında oturma eylemine başladı. THY ise İBB heyetinin iddialarına yanıt verdi.



Olay saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a, Belgrad Belediyesi’nin davetlisi olarak gitmek isteyen, aralarında İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa ile İBB’nin CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman’ın da bulunduğu İBB heyeti saat 19.50’de kalkması gereken THY uçağına alınmadı. THY yetkilileri heyete birkaç dakika geciktiklerini söyledi.

Duruma tepki gösteren CHP’li Ali Haydar Kahraman, uçak kapısına belirtilen saatte geldiklerini söyledi. Yaşanan tartışma sonrası 4 kişilik heyet uçağa alınmadı.

Olayı Sözcü’ye anlatan Kahraman, oturma eylemi başlattı.



“KASITLI OLARAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Sözcü’ye konuşan CHP’li meclis üyesi Kahraman “Biz saat 16.30’da havalimanına geldik. 19.30’a doğru da uçağa yöneldik, ancak yetkililer saat 19.30 gibi geç kaldığımızı uçağa binemeyeceğimizi söylediler. Bizim gibi 9 yabancı uyruklu yolcu da uçağa alınmadı. Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Kahraman, İstanbul Havalimanı terminalinde oturma eylemi başlattı. Terminalde yere oturan Kahraman, “THY yetkililieri gerekeni yapana kadar eylemimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA THY’DEN YANIT

THY’den Sözcü’ye yapılan açıklamada, İBB heyetinin uçağa yaklaşık 9 dakika geç kaldığı, bu nedenle de ilgili kişilerin uçağa alınmadığı belirtildi.