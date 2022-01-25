THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava trafiği de felç oldu. Hava şartları ve pistlerin durumundan dolayı tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda Thy,kademeli olarak uçuşlara başladı.

Aprondaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirtti.

İlker Aycı, açıklamalarında "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" ifadelerini kullandı.