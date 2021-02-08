THY kaptan pilotu Aytekin Beşir koronavirüsten hayatını kaybetti

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Türk Hava Yolları'nda görev yapan 59 yaşındaki Kaptan Pilot Aytekin Beşir bir süredir hastanede corona virüs tedavisi görüyordu.
Beşir yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Aytekin Beşir için öğle namazı sonrası İstanbul'da Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Beşir'in naaşı Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığı'na defnedildi.
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