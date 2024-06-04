  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY pilotu 2 bin metrede gördü; kuleye şikayet etti

THY pilotu 2 bin metrede gördü; kuleye şikayet etti

THY pilotu 2 bin metrede gördü; kuleye şikayet etti
Güncelleme:

Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın pilotu İstanbul semalarında 2 bin metrede drone görmesi üzerine durumu kuleye rapor etti.

Eyüpsultan üzerinde uçan bir dronenin THY pilotu tarafından görülmesi an be an kule-pilot konuşmalarına yansıdı. Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken drone uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek, "Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?" anonsunu yaptı. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.

Etiketler THY türk hava yolları drone kule rapor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada