THY seferlerine ''grev'' engeli

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Köln havalimanındaki grev nedeniyle 27-28 Şubat tarihinde bu şehre yapacağı bazı seferleri iptal etti.

Konuyla ilgili THY tarafından yapılan açıklamada, "Köln meydanda grev nedeniyle 27 Şubat tarihli sefer iptalleri yapılmıştır. TK 1671-72 İstanbul-Köln-İstanbul, Anadolujet TK 7712-13 Sabiha Gökçen-Köln-Sabiha Gökçen, TK -7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen( 28 Şubat)" denildi. DHA