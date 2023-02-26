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THY seferlerine ''grev'' engeli

THY seferlerine ''grev'' engeli
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Köln havalimanındaki grev nedeniyle 27-28 Şubat tarihinde bu şehre yapacağı bazı seferleri iptal etti.

Konuyla ilgili THY tarafından yapılan açıklamada, "Köln meydanda grev nedeniyle 27 Şubat tarihli sefer iptalleri yapılmıştır. TK 1671-72 İstanbul-Köln-İstanbul, Anadolujet  TK  7712-13 Sabiha Gökçen-Köln-Sabiha Gökçen, TK -7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen( 28 Şubat)" denildi. 

DHA

Etiketler THY köln grev uçuş sefer iptali
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