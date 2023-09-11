  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY uçağı karıştı! İnatçı yolcu uçaktan atıldı

THY uçağı karıştı! İnatçı yolcu uçaktan atıldı

THY uçağı karıştı! İnatçı yolcu uçaktan atıldı
Güncelleme:

İstanbul - Elazığ seferine hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında kemer takmamak için inat edip taşkınlık yaratan bir yolcu uçaktan indirilirken, inatçı yolcu yüzünden uçak 2,5 saat rötar yaptı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapacak olan uçak, dün yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.

Kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.

Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe döndü.

Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi. Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.

Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.

 

Etiketler yolcu uçağıu thy inatçı yolcu taşkınlık kemer kemer ikazı hostes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli araçlar için beklenen haber geldi
Amatör balıkçıların oltasına bir dev takıldı
50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi!
Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
Memur ve emekli maaşı zammı hesabı değişti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan AK Partili isme madde madde ders gibi yanıt
AK Parti'nin Ankara adayı kim olsun anketinde sürpriz isim
Hava sıcaklıkları yeniden artıyor!
Okullar açıldı, trafik çilesi başladı