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THY uçağına bomba ihbarı

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Polonya Varşova'ya sefer yapan TK1765 sayılı uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İhbar asılsız çıktı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine inişi sonrasında Varşova'da güvenli alana çekilen uçakta, emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 "TK1765 sayılı İstanbul-Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

 

Etiketler thy ihbar yolcu uçağı
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