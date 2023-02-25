THY ve Anadolujet'ten Düsseldorf uçuşları için iptal kararı

THY ve AnadoluJet, Düsseldorf Havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle 27 Şubat'taki bazı seferleri iptal etti.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, bu kente 27 Şubat'ta yapmayı planladıkları bazı seferleri iptal etti. THY’den yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Pazartesi günü grev nedeniyle Düsseldorf Havalimanı yüzde 10 kapasiteyle çalışacak. Grev sebebiyle bu tarihte yapılması planlanan THY'nin TK 1525-1526 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1529 İstanbul-Düsseldorf, TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet TK 7730-32 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri iptal edildi.