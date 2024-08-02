THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki gerilimin yükselmesi nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal etti. Pegasus Havayolları ise İran, Irak ve Ürdün'e planlanan gece seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.

Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları, İRAN ve İsrail arasında devam eden gerilim dolayısıyla İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde değişikliğe gitti. Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.

Polonya'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.