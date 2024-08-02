  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri

THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri

THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri
Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki gerilimin yükselmesi nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal etti. Pegasus Havayolları ise İran, Irak ve Ürdün'e planlanan gece seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.

Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları, İRAN ve İsrail arasında devam eden gerilim dolayısıyla İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde değişikliğe gitti. Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.

Polonya'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

Etiketler THY türk hava yolları İran uçak seferi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı Erdoğan erişim engelli Instagram'dan ''hayırlı cumalar'' dedi Erdoğan erişim engelli Instagram'dan ''hayırlı cumalar'' dedi 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha
15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı tepki çekti 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı tepki çekti Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi açıklandı Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi açıklandı Facebook'tan Diyanet'e sansür Facebook'tan Diyanet'e sansür Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu İmamoğlu, İsrailli bakana ağzının payını verdi: Elinde çocuk kanı olandan öğrenecek değiliz İmamoğlu, İsrailli bakana ağzının payını verdi: Elinde çocuk kanı olandan öğrenecek değiliz